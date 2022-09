Multimilionário que fundou a Patagonia decidiu doar a empresa para caridade

O alpinista e multimilionário que fundou há 50 anos a popular cadeia de vestuário de atividades ao ar livre Patagonia decidiu doar a totalidade da sua empresa a uma instituição de caridade dedicada ao combate às alterações climáticas.



Segundo o "The New York Times", Yvon Chouinard desfez-se da sua rentável empresa mas, em vez de vender o negócio ou abrir o seu capital, decidiu transferir a propriedade da Patagonia para um fundo especial e para uma organização não-governamental dedicada ao clima.



O fundo vai garantir que a empresa, avaliada em cerca de 3 mil milhões de dólares, permanece independente, e que os lucros não reinvestidos na gestão do negócio (100 milhões de dólares ao ano) são totalmente destinados ao combate às alterações climáticas e à proteção das florestas.



Agora com 83 anos, Chouinard, que sempre se posicionou como ambientalista e defensor do planeta e tem vários livros publicados, tomou a decisão em conjunto com a família (mulher e duas filhas) que abdicam assim da fortuna em nome do planeta.



"Apesar de sua imensidão, os recursos da Terra não são infinitos e está claro que ultrapassámos os seus limites", disse o empresário - citado pelo jornal norte-americano - sobre a sua decisão de abrir mão da empresa. "Em vez de extrair valor da natureza e transformá-la em riqueza, estamos a usar a riqueza que a Patagonia cria para proteger a fonte", adianta.



A marca vai continuar a operar como uma empresa privada, mas a organização não-governamental Holdfast Collective receberá todos os lucros e usará os recursos para lutar contra as rápidas mudanças no clima.