Natura estuda vender The Body Shop

A fabricante brasileira de cosméticos Natura indicou esta segunda-feira que a sua administração deu luz verde para a busca de "alternativas estratégicas" para a sua subsidiária The Body Shop, unidade de cosméticos, produtos de beleza e perfumes. A venda da The Body Shop, presente no mercado português, é uma das hipóteses em estudo.



Em abril, a Natura acordou a venda à L'Oreal da sua marca de luxo Aesop por um valor de 2,34 mil milhões de euros.





A The Body Shop estará avaliada em cerca de 2,5 mil milhões de reais (475 milhões de euros ao câmbio atual) e a sua venda é o desfecho mais provável, segundo uma nota do JPMorgan. O banco justifica essa convicção com o desinvestimento na Aesop e o foco da Natura na América Latina.A Natura comprou à L'Oreal a The Body Shop, fundada em Inglaterra em 1976, em 2017. A operação terá representado um investimento de mil milhões de euros.As ações da Natura chegaram a disparar 6%, com a notícia de uma possível venda a ser bem recebida pelos investidores, reforçada pela indicação dos analistas do JPMorgan de que a operação poderia resultar em dividendos extraordinários.