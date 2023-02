NAV investe 5,5 milhões para otimizar tráfego aéreo do aeroporto de Lisboa

Leia Também ANA admite usar geolocalização para melhorar segurança nos aeroportos

A NAV inaugurou esta terça-feira um novo sistema de controlo do tráfego aéreo que vai permitir reforçar a capacidade do aeroporto de Lisboa. Em causa está o investimento total de 5,56 milhões de euros para obras e reabilitação total da sala de gestão de tráfego aéreo com o objetivo de progressivamente receber o novo sistema de gestão TOPSKY - que irá substituir o LISATM, sistema desenvolvido pela NAV Portugal e em utilização desde 2001, e que depois de constantes atualizações chegou ao "limite" da sua vida útil. Anualmente, a sala de operações monitoriza cerca de 650 mil aeronaves.Este sistema de gestão do espaço aéreo surge depois da integração da NAV Portugal na Aliança COOPANS , que reúne os prestadores de serviços de navegação aérea da Áustria, Croácia, Dinamarca, Irlanda e Suécia.Trata-se-se do sistema de gestão de tráfego aéreo "mais moderno" e que permite acomodar melhor o crescimento constante do tráfego aéreo que se sentiu nos anos anteriores ao surgimento da pandemia no aeroporto de Lisboa, garantiu Pedro Angelo, administrador da NAV durante a apresentação que está a decorrer na sede da empresa e conta também com o ministro das Infraestruturas, João Galamba.Explicando a escolha do sistema TOPSKY, o gestor da empresa explicou ainda que a solução escolhida permite ainda à NAV Portugal enfrentar os desafios tecnológicos apresentados pelas diretivas do Céu Único Europeu e "otimizar" o espaço aéreo nacional."Fizemos uma migração dos sistemas em seis semanas, enquanto outras empresas levaram cerca de seis meses", detalhou Pedro Angelo.O gestor sublinhou ainda que o investimento da NAV na otimização do céu português não ficará por aqui. "A NAV vai continuar na rota do sucesso", sublinhou.