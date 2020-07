Navigator espera reembolso de 25,7 milhões dos EUA devido ao recálculo das taxas antidumping

Um dia depois de o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos ter confirmado a taxa de 1,63% a aplicar às vendas da Navigator de certos produtos de papel naquele país, a empresa informa que espera ser reembolsada em 25,7 milhões de dólares (cerca de 22,7 milhões de euros) por montantes depositados em excesso.



Isto, sublinha a papeleira, se nenhuma das partes recorrer da decisão num prazo de 60 dias.





"Caso tal não aconteça, e a decisão se torne final para o período mencionado, a Sociedade espera obter um reembolso de montantes depositados em excesso, num valor estimado de 25,7 milhões de dólares", avança a Navigator, num comunicado emitido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).A empresa lembra que já no mês passado recebeu 4,4 milhões de dólares, resultantes da devolução da taxa relativa ao 2º período de revisão (POR2), que tinha passado de 7,8% para 5,96% e que foi depois ainda revista em baixa para 4,37%.O montante a receber é avançado no mesmo comunicado em que a Navigator confirma a notícia avançada ontem pelo Bloomberg que o Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos concordou com a taxa de 1,63% proposta pelo Departamento do Comércio no início deste ano a aplicar à venda de alguns dos seus produtos de papel.A empresa lembra que a taxa final foi revista de 37,3% para 1,75% em outubro de 2018, tendo aquele tribunal decidido, em novembro de 2019, requerer ao Departamento do Comércio a revisão desse resultado, na sequência do pedido efetuado pelos produtores norte-americanos Packaging Corporation of America, Domtar Corporation e do sindicato United Steelworkers."O Departamento do Comércio tinha até devereiro de 2020 para devolver uma decisão ao Tribunal, o que fez, recalculando novamente em baixa a taxa e fixando-a em 1,63%. O processo seguiu depois os trâmites habituais e o Tribunal veio agora confirmar a taxa de 1,63%, considerando que os cálculos efetuados pelo DoC relativamente às taxas de corretagem, manuseamento e outras, eram razoáveis, como sempre contestou a Navigator, dando-lhe assim novamente razão", acrescenta a Navigator.