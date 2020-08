Milhões do BEI financiam “descarbonização” da Navigator na Figueira da Foz

O Banco Europeu de Investimento (BEI) concedeu um financiamento de 27,5 milhões de euros à The Navigator Company para a construção e exploração de uma nova caldeira a biomassa no complexo industrial da Figueira da Foz.

Na apresentação de contas do primeiro semestre, a empresa referiu que este investimento, que é o alvo da oitava transação firmada com o BEI, permitirá reduzir em 81% as emissões de CO2 nesta fábrica (e em 20% no grupo), tornando esta unidade 100% renovável na produção de energia elétrica.

Leia Também Lucro da Navigator cai para 44 milhões no primeiro semestre

Numa nota enviada às redações, a representação da Comissão Europeia em Portugal destaca que este projeto é "o primeiro passo da estratégia de descarbonização lançada recentemente pela Navigator com o objetivo de assegurar a neutralidade carbónica da empresa até 2035", isto é, 15 anos antes da meta fixada pela União Europeia.

Leia Também Corte de custos e entrada no “tissue” protegem resultados da Navigator

"A fábrica da Figueira da Foz apenas utiliza matéria-prima proveniente de florestas certificadas por sistemas de certificação florestal reconhecidos internacionalmente ou considerada como madeira controlada. Este projeto contribuirá também claramente para o apoio ao emprego rural e às economias rurais em Portugal, mediante o desenvolvimento de uma cadeia de valor das florestas e da bioeconomia", destaca a mesma fonte.

Satisfeita pelo apoio do banco à "ambiciosa estratégia de descarbonização da The Navigator Company e os seus esforços em modernizar a produção para torná-la mais sustentável e fortalecer a sua competitividade", a vice-presidente, Emma Navarro, sublinha que a ação climática e a coesão, a par do crescimento sustentável, continuam entre as prioridades do BEI, "mesmo durante esta pandemia".

Leia Também Navigator espera reembolso de 25,7 milhões dos EUA devido ao recálculo das taxas antidumping

Máquinas já "rolam" após lay-off

Apesar das quebras provocadas pelo impacto da covid-19, que levaram a um recuo homólogo de 53,6%, o grupo liderado por António Redondo registou lucros de 44 milhões de euros no primeiro semestre, com o corte de custos e a entrada no "tissue" a protegerem os resultados neste período.

Até junho, as receitas totais do grupo recuaram 18,6%, para 695,5 milhões de euros, tendo o EBITDA diminuído para 140,1 milhões (-32,3%). Com o confinamento em abril e maio nas principais geografias em que opera, as vendas de papel recuaram para as 598 mil toneladas (-17%), mas na pasta e no "tissue" cresceram 56% e 10%, respetivamente.

Depois de ter recorrido ao lay-off em junho e julho, envolvendo um total de 1.201 trabalhadores, a Navigator salientou num comunicado à CMVM na que todas as máquinas de papel do grupo encontram-se novamente a laborar e que regista atualmente um nível da entrada de encomendas "próximo do normal para esta época do ano".