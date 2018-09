Navigator vai voltar a aumentar preços do papel

A Navigator vai aumentar novamente os preços do papel na Europa. Depois de ter anunciado um aumento de 5% a partir deste mês, os analistas do BPI, citando a RISI, dizem que a papeleira vai voltar a subir os preços a partir de Outubro.





Numa nota de investimento, a que o Negócios teve acesso, o BPI não refere em quanto é que a empresa liderada por Diogo da Silveira vai subir os preços a partir do próximo mês. Contudo, os analistas relembram que outras papeleiras anunciaram aumentos entre 5% e 8% para o mesmo período, o que reflecte o cenário favorável para o sector.