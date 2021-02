Nem o “campeão das exportações” resistiu à pandemia

As vendas da metalurgia e metalomecânica no estrangeiro caíram quase 13% em 2020, com os seis melhores mercados a reduzirem as compras às fábricas portuguesas.

