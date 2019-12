Nestlé investe 11 milhões na fábrica de Avanca para abastecer 30 países com comida de bebé

De acordo com um comunicado da empresa, este investimento irá permitir a produção de 80 latas por minuto, correspondentes a 130 kgs por hora, o que deverá suprir as necessidades da marca nos próximos 15 a 20 anos. Para este mesmo objetivo, a empresa contratou 14 novos colaboradores.





Além do mercado nacional, a Nestlé irá fornecer, a partir de Avanca, mais de 30 países já que aquela unidade de produção será o ‘hub’ global da marca para o fabrico deste produto para bebés.





A escolha deste local prendeu-se, segundo a empresa, com a disponibilidade de espaço na fábrica para a nova linha de produção e o ‘know-how’ ao nível dos cereais, já que marcas como a Cerelac, Nestum ou Estrelitas também são ali fabricados.





Em comunicado, a Nestlé estabelece o objetivo de crescer em volume no mercado de comida para bebé e chegar ao final de 2021 com cerca de 400 toneladas por ano.



"O segmento de Baby Food biológico tem uma grande expressão em países como os EUA, onde chega aos 40%. A nível nacional é ainda muito pequeno, com uma quota de até 3% na comida para bebé, mas da qual a Nestlé tem uma fatia de 40%, por isso sentimos que temos também a responsabilidade de fazê-lo crescer", avança Ludovic Aujogue, Business Executive Officer Nestlé Nutrição Infantil.





A Nestlé, que tem duas fábricas em Portugal - no Porto e Avanca - e 2.066 colaboradores, gerou um volume de negócios de 500 milhões de euros no país, no ano passado.