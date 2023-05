Norte-americana BGroup deslocaliza Intertex para o Europarque e “calça” Intershoes

Responsável pela organização de feiras profissionais em mercados como a Roménia, Ucrânia, Lituânia, São Paulo, Tunísia, Paquistão, Índia e Bangladesh, a norte-americana BGroup US aterrou no ano passado em Portugal, tendo escolhido a Exponor, em Matosinhos, para debutar a Intertex – Feira Internacional da Indústria Têxtil.

Garante o grupo nova-iorquino que a primeira edição do certame, exclusivo a profissionais e que decorreu entre 2 e 4 de Junho de 2022, atraiu cerca de três mil visitantes, de mais de 15 nacionalidades diferentes, tendo proporcionado mais de 300 encontros especializados B2B.

Mas eis que, logo à segunda edição, aquela que se apresenta como a maior feira internacional do setor têxtil e do vestuário muda de morada: a Intertex de 2023, que acontece entre 31 de maio e 2 de Junho, vai decorrer no Europarque, em Santa Maria da Feira.

A organização da Intertex conta reunir este ano cerca de três mil profissionais do setor, provenientes de quase duas dezenas de países, e aproximadamente 120 expositores, com um perfil diferenciado, desde a matéria-prima à maquinaria, até ao produto acabado.

"A Intertex é a maior feira internacional a entrar no mercado português, permitindo aos participantes estar junto dos principais produtores e fornecedores e aumentar o seu potencial de negócios através de reuniões B2B. Trazemos um novo palco para a indústria têxtil e do vestuário se apresentar e promover junto de profissionais nacionais e internacionais", afirma António Brito, iberian manager da BGroup, em comunicado.

"São esperados cerca de 400 compradores provenientes dos quatro cantos do mundo"

Entretanto, este ano a Intertex faz-se acompanha pela Intershoes – Feira Internacional da Indústria do Calçado, que se estreia em território nacional.

"Ambas contam com um programa de ‘hosted buyers’, através do qual garantem a presença de compradores com capacidade de decisão, com interesse específico no mercado português, e que podem ser reconhecidos como compradores de qualidade por expositores, fornecedores e outros líderes destas indústrias", realça a BGroup.

"São, assim, esperados cerca de 400 compradores provenientes dos quatro cantos do mundo", garante a organizadora do certame, que conta com o apoio da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e de Confeção (Anivec) e da União das Associações do Comércio e Serviços (UACS).

"Trata-se de uma feira com um cariz muito internacional, quer pela origem dos expositores, quer dos visitantes, com uma oferta diferenciada, dado que as empresas participantes apresentam uma grande oferta de matéria prima para a indústria, mas também de produto acabado", sublinha António Brito.

As indústrias portuguesas do têxtil (e do vestuário) e do calçado fecharam 2022 com exportações recorde de 6,1 mil milhões e 2 mil milhões de euros, respetivamente.