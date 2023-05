Calçado vai às escolas atrair jovens para a “indústria mais sexy da Europa”

A falta de trabalhadores é sinalizada por vários setores em Portugal, incluindo o do calçado. Ainda no último boletim trimestral de conjuntura da associação daquela que se apresenta como a "indústria mais sexy da Europa" (APICCAPS), mais de metade das empresas referia a escassez de mão de obra como uma das suas principais limitações.

Ora, segundo da Comissão Europeia, a indústria europeia da moda vai precisar de 500 mil novos trabalhadores. Uma necessidade que afectará, em particular, países como Espanha, França, Itália e Portugal, sendo o diagnóstico comum a outros setores.

A indústria portuguesa de calçado estima que vai precisar de 75 mil novos trabalhadores até ao final da década, um cálculo que tem em conta os atuais com mais de 55 anos e que deverão reformar-se até lá.

"Consciente dessa realidade, a indústria portuguesa do calçado, através da APICCAPS, antecipa cenários futuros e está a empreender um ‘Roteiro do Conhecimento’ pelas escolas, de modo a preparar as gerações do futuro e atrair uma nova geração de talento", anuncia a associação liderada por Luís Onofre, esta quarta-feira, 10 de maio.

Nas zonas de forte concentração da indústria de calçado, a APICCAPS identificou 86 escolas em Felgueiras, Guimarães, Oliveira de Azeméis, Santa Maria da Feira e S. João da Madeira que serão alvo de iniciativas pedagógicas.

Numa primeira fase, as iniciativas dirigem-se aos alunos do 1.º ciclo e pretendem "divulgar o potencial da indústria do calçado", "valorizar o território e atividades locais" e "potenciar a indústria local"., devendo os alunos do 2.º e 3.º ciclo serem abordados a partir de setembro.





Com uma duração prevista de três anos, este "Roteiro do Conhecimento" enquadra-se no Plano Estratégico do Cluster do Calçado 2030 que pretende transformar a indústria de calçado na "referência internacional e reforçar as exportações portuguesas, aliando virtuosamente a sofisticação e criatividade com a eficiência produtiva, assente no desenvolvimento tecnológico e na gestão da cadeia internacional de valor, assim garantindo o futuro de uma base produtiva nacional, sustentável e altamente competitiva".

Para a APICCAPS, "continua a existir na sociedade um conjunto de estereótipos relacionados com os setores industriais que importa desmistificar. Ainda que não seja um problema exclusivamente português, há um trabalho de proximidade a desenvolver", reconhece, sinalizando que "as autarquias das zonas de forte concentração da indústria de calçado serão autênticas parceiras deste Roteiro do Conhecimento e desempenharão um papel de grande relevância no desenvolvimento da programação pedagógica".

A fileira do calçado é composta mais de 1.200 empresas e emprega 40.730 trabalhadores, tendo em 2022 criado 3.259 postos de trabalho, o que traduz um crescimento de 8,7% face ao ano anterior.

No ano passado, Portugal vendeu ao estrangeiro 76 milhões de pares de calçado, tendo superado, pela primeira vez, os dois mil milhões de euros, mais 20,2% do que no ano anterior.

"À medida que o setor evolui para novos patamares de exigência, aumenta igualmente a necessidade de contratação de colaboradores cada vez mais qualificados", afirma a APICCAPS.

Daí que, para além do desenvolvimento de iniciativas em ambiente escolar e junto dos centros de formação, a APICCAPS irá promover "ações de rua e uma campanha em ambientes digitais mais próximos dos alunos".

Paralelamente, a associação pretende também promover "uma colaboração mais estreita com os ‘stakeholders’" e aprofundar com o Centro Tecnológico do Calçado "o desenvolvimento de novas soluções tecnológicas mais amigáveis e capazes de atrair as gerações do futuro".