Nova administração da AICEP já tem prioridade definida

A próxima administração da AICEP vai focar-se em preparar as empresas para as novas "exigências do mundo da exportação", como a certificação ambiental e as responsabilidades sociais, afirmou este domingo, 19 de fevereiro, o secretário de Estado da Internacionalização."A preocupação nova que temos neste conselho de administração [da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal - AICEP) é preparar as empresas, nomeadamente as PME [pequenas e médias empresas], para um conjunto de exigências que agora fazem parte do mundo da exportação, nomeadamente a certificação ambiental, responsabilidades sociais e continuar o esforço de diversificação de mercados e de reforço e colaboração entre as empresas", avançou Bernardo Ivo Cruz.Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita à comitiva de 33 empresas portuguesas que, de hoje até quarta-feira, participam na feira de calçado MICAM, em Milão, Itália, o governante referiu que, paralelamente, será também reforçada "a capacidade da AICEP de trabalhar com as câmaras de comércio portuguesas espalhadas pelo mundo, com as associações e com as confederações empresariais".Questionado sobre o processo de mudança na administração da agência - o atual presidente, Luís Castro Henriques, vai deixar a liderança do organismo público, sendo Filipe Costa, até agora à frente da AICEP Global Parques, o nome avançado para o substituir -, o secretário de Estado referiu que, conforme previsto nos regulamentos, "o próximo conselho de administração entrará em funções quando o atual apresentar as suas contas, até ao final de março".Segundo acrescentou, o nome de Filipe Costa ainda não recebeu luz verde da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (Cresap). Bernardo Ivo Cruz destacou também a importância de as empresas manterem a aposta - já patente no programa Internacionalizar 2030 - não só no reforço da presença nos mercados onde já atuam, mas também em "encontrar novos mercados e diversificar o risco"."Estamos a trabalhar com as empresas para permitir que haja abertura de outros mercados, reconhecimento de outros mercados que permitam diversificar o risco e para ter mais oportunidades de exportação, para não estarmos concentrados só em alguns mercados que possam eventualmente ter mais dificuldades neste ano", salientou.De acordo com o governante, este trabalho está a ser feito pela AICEP não só "com cada empresa em particular", mas "também com conjuntos de empresas, porque é importante que as empresas portuguesas possam ajudarem-se umas às outras e possam reforçar a sua capacidade de internacionalização, repartindo o risco e repartindo do lucro desse exercício"."A maior parte das nossas empresas exportadoras são PME e, portanto, quanto mais pudermos trabalhar em conjunto nos 'clusters' e nas linhas e na cadeias de fornecedores, mais fortes elas serão e mais capacidade terão para enfrentar esses riscos", considerou.