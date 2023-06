Filipe Santos Costa assume funções como novo presidente da AICEP

Leia Também Nova administração da AICEP já tem prioridade definida

O Ministério dos Negócios Estrangeiros informou esta segunda-feira que o novo Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) acaba de assumir as suas funções, para um mandato de três anos.Na sucessão a Luís Castro Henriques, como presidente da AICEP, estará Filipe Santos Costa, que desde 1 de julho de 2018, e até agora, era presidente da Comissão Executiva da AICEP Global Parques - Gestão de Áreas Empresariais e Serviços, que gere os parques industriais BlueBiz - Parque Empresarial da Península de Setúbal e ZILS - Zona Industrial e Logística de Sines.Entre 2015 e 2018 foi delegado da AICEP e Cônsul Económico e Comercial de Portugal em São Francisco, até iniciar funções na AICEP Global Parques. Antes disso, desempenhou também funções semelhantes em Xangai. Na AICEP em Lisboa foi também Gestor de Clientes PME e Técnico dos Projetos PIN (de Potencial Interesse Nacional) e Custos de Contexto.A sua experiência profissional inclui ter sido adjunto do ministro de Estado e do Equipamento Social e chefe do gabinete do ministro da Justiça. Foi consultor, jornalistas e professor. É vice-presidente do Conselho Português do Movimento Europeu e vogal do conselho fiscal da Comissão Portuguesa do Atlântico.Em paralelo com a nomeação de Filipe Santos Costa, Cristina Pucarinho, Luís Rebelo de Sousa, João Noronha Leal e Isabel Tenreiro assumiram os cargos de vogais executivos, informou ainda o Governo em comunicado.O despacho de nomeação do novo Conselho de Administração da AICEP será ainda publicado em Diário da República, mas terá efeitos a partir de 5 de junho. Também para este mês de junho está prevista uma sessão pública de apresentação dos objetivos para o novo mandato.De acordo com o secretário de Estado da Internacionalização, esta próxima administração da AICEP vai focar-se em preparar as empresas para as novas "exigências do mundo da exportação", como a certificação ambiental e as responsabilidades sociais. A somar a isso, o Governo quer ver reforçada "a capacidade da AICEP de trabalhar com as câmaras de comércio portuguesas espalhadas pelo mundo, com as associações e com as confederações empresariais".