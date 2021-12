Novas regras para o retalho: Cláusulas abusivas dão direito a devolução do montante

Em caso de prática desleal, o regime passa a prever o direito do consumidor a uma redução adequada do preço ou devolução do montante pago, diz o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, João Torres.

Novas regras para o retalho: Cláusulas abusivas dão direito a devolução do montante









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Novas regras para o retalho: Cláusulas abusivas dão direito a devolução do montante O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar