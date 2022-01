A dívida já não é nova e foi contraída ainda no tempo do BES, para financiar um negócio de comércio automóvel que correu mal no Brasil. Sempre sem conseguir recuperar o dinheiro e sem que tenha sido possível chegar a um acordo de pagamento com os devedores, o Novo Banco avançou agora para tribunal. A notícia é avançada esta quarta-feira pelo ECO, segundo o qual Abdul Majid Ibraimo se prepara para requerer a insolvência pessoal.

Em causa estão agora duas ações no Tribunal da Comarca de Lisboa: uma contra Abdul Majid Ibraimo e a sua mulher, Fawzia Hamid Mussa Ibraimo, no valor de 61,7 milhões de euros, e outra visando apenas Abdul Majid Ibraimo, no valor de cerca de 40 milhões.

O grupo Tricos SGPS, holding detida pela família Ibraimo, e que está presente em vários mercados, nomeadamente em Portugal, Moçambique e Brasil, entre outros pontos, não surge como alvo do banco em nenhuma das duas ações de cobrança de dívida.