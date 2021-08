Novo hospital de Lisboa recebe ofertas finais a 1 de setembro

O concurso do Hospital de Lisboa Oriental, lançado em 2017, entrou na reta final. Mota-Engil e Sacyr têm de entregar as propostas finais dentro de 15 dias. O vencedor deve ser conhecido até ao fim do ano.

