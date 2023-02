“O primeiro-ministro não tem mão nos seus deputados”, diz António Saraiva

O primeiro-ministro recebe esta terça-feira as confederações patronais, descontentes com o que o presidente da CIP descreve como a “voracidade” do Partido Socialista (PS) nas alterações ao Código do Trabalho. António Saraiva, que estará à frente da CIP até abril, espera que o primeiro-ministro tome decisões que anulem ou minimizem o efeito medidas como as que impedem que os trabalhadores prescindam de cré

...