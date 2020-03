2. Frutarias, talhos, peixarias, padarias;3. Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares;4. Produção e distribuição agroalimentar;5. Lotas;6. Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto;7. Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente decreto;8. Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social;9. Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;10. Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos;11. Oculistas;12. Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene;13. Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos;14. Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros);15. Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco);16. Jogos sociais;17. Clínicas veterinárias;18. Estabelecimentos de venda de animais de companhia e respetivos alimentos;19. Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes;20. Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles;21. Drogarias;22. Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage;23. Postos de abastecimento de combustível;24. Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico;25. Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque;26. Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático e de comunicações e respetiva reparação;27. Serviços bancários, financeiros e seguros;28. Atividades funerárias e conexas;29. Serviços de manutenção e reparações ao domicílio;30. Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio;31. Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares;32. Serviços de entrega ao domicílio;33. Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os respetivos hóspedes;