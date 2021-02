ORES Portugal adquire imóvel em Espanha por 5,1 milhões

A ORES Portugal (Olimpo Real Estate Portugal) "concluiu a aquisição de um ativo imobiliário, dando continuidade à execução do seu plano de negócios de acordo com a estratégia definida", refere em comunicado à CMVM a Sociedade de Investimento e Gestão Imobiliária (SIGI) do Bankinter e da Sonae Sierra.

"Esta aquisição foi realizada por uma subsidiária da ORES Portugal em Espanha. O ativo é um supermercado e está localizado em Zaragoza, Espanha, com uma área bruta locável total de 6.075 m2, e corresponde a um investimento total de 5,1 milhões de euros, realizado com recurso a fundos próprios e a financiamento bancário contratado a uma instituição financeira", explica.

O estabelecimento comercial é objeto de um contrato de arrendamento de longa duração com o Mercadona, sublinha.

A ORES Portugal estreou-se no passado dia 24 de junho a cotar em território português.