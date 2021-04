"Joint-venture" da Sonae Sierra e Bankinter faz primeiro desinvestimento e encaixa 4,1 milhões

Leia Também ORES Portugal adquire imóvel em Espanha por 5,1 milhões

A Olimpo Real Estate (ORES), sociedade de investimento e gestão imobiliária (SIGI) da Sonae Sierra e do Bankinter, realizou em fevereiro o seu primeiro desinvestimento.A 3 de fevereiro a ORES acordou a venda de um estabelecimento comercial ocupado pela Stradivarius, da Inditex, por um valor de 4,1 milhões de euros, indica a sociedade no relatório e contas.O ativo foi adquirido pela ORES em junho de 2018, tendo a empresa desembolsado 3,5 milhões na compra da loja à Inditex. Assim, a atual venda corresponde a uma mais-valia de 600 mil euros, ou 17,1%.A empresa detida pela Sonae Sierra e Bankinter não revelou a identidade do comprador, mas adianta que já recebeu um primeiro pagamento de 820 mil euros. A operação terá de ser concluída até 1 de julho, indica ainda a ORES.A socimi, o equivalente em Espanha às SIGI, conta com 37 ativos em Portugal e Espanha (considerando ainda a loja de Vigo).