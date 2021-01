Os cadernos de encargos dos novos administradores da EDP e da EDP Renováveis

Miguel Stilwell de Andrade escolheu Rui Teixeira para ser o seu braço direito, tendo-o nomeado CFO do Grupo. E decidiu acumular a liderança da EDP com a da EDP Renováveis. O Negócios explica a restante distribuição dos pelouros do novo “board”.

