Pandemia força mudança nas regalias e nas operações das empresas

As empresas estão a mexer nos pacotes de benefícios e a “medir o pulso” a funcionários por causa da covid-19. El Corte Inglés contrata mais, prevendo faltas no inverno e Galp acelera parceria com a Uber.

