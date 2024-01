Parpública prepara venda do Autódromo do Estoril

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Parpública, empresa que gere várias participações do Estado, está a preparar a venda do Autódromo do Estoril, avança nesta sexta-feira o Eco.

Segundo o jornal, a preparação de um concurso internacional para a venda da Circuito Estoril S.A, integralmente detida pela Parpública desde 2002, com os planos iniciais a apontarem para o lançamento até ao final do primeiro trimestre de 2023. Contudo, o processo de alienação já só deverá agora arrancar após a tomada de posse do Governo que sair das eleições marcadas para 10 de março.

Ao Eco, a Parpública confirma os procedimentos, sem adiantar pormenores ou o motivo da demora. O presidente do município de Cascais, Carlos Carreiras, indica que haverá "três grupos interessados em investir". Destes, "dois são totalmente portugueses e um consórcio de empresas portuguesas e estrangeiras".

O autarca indica ainda ao jornal que o autódromo estará avaliado num valor inferior a dez milhões de euros.