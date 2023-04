Passageiros nos aeroportos superam em fevereiro níveis pré-pandemia

Os aeroportos nacionais movimentaram quatro milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos) em fevereiro, o que corresponde a um aumento de 55,6% face ao mesmo mês do ano passado, mas também a um acréscimo de 8% relativamente a 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, de acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





Já no caso da carga e correio, os aeroportos nacionais movimentaram um total de 16,9 mil toneladas, o que representa uma descida de 2,2% face a fevereiro de 2022, assim como de 3,5% comparativamente com o mesmo mês de 2020.





De acordo com o INE, em fevereiro passado registou-se o desembarque médio diário de 73,6 mil passageiros nos aeroportos nacionais, um número acima dos 47,8 mil apurados em 2022 e dos 65,1 mil de fevereiro de 2020.





França foi o principal país de origem e de destino dos voos, tendo Espanha e o Reino Unido alternado entre a segunda e a terceira posição, consoante país de origem ou de destino dos voos.





Segundo o INE, em fevereiro 81,4% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 1,7 milhões de pessoas, na maioria provenientes do continente europeu (68,6% do total), mais 47,6% face a fevereiro de 2022.



O continente americano foi a segunda principal origem, concentrando 8,1% do total de passageiros desembarcados.

Relativamente aos passageiros embarcados, 80,4% corresponderam a tráfego internacional, num total de 1,6 milhões de passageiros, tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (68% do total), o que equivale a um crescimento de 50,8% face a fevereiro de 2022.



Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (8,1% do total).



No acumulado dos primeiros dois meses deste ano, o aeroporto de Lisboa movimentou 56,3% do total de passageiros (4,5 milhões), tendo crescido 71,1% quando comparado com igual período de 2022, e 4,5% face a 2020.





Já o aeroporto de Faro movimentou 599 mil passageiros, mais 59,1% do que um ano, assim como mais 9,2% face ao mesmo período de 2020.





Por seu lado, o aeroporto do Porto concentrou 22,8% do total de passageiros movimentados, com um crescimento de 66,4% face a 2022 (e de 3% quando comparado com o mesmo período de 2020).





O aeroporto da Madeira foi o terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros no conjunto dos dois primeiros meses deste ano, num total de 636 mil (mais 82,9%), ultrapassando o aeroporto de Faro.