Em março, o número de passageiros que passaram pelos aeroportos nacionais atingiu valores máximos. No total, movimentaram-se 4,9 milhões de passageiros, o que traduz um aumento 35,6% face ao mesmo período do ano passado. E comparando com março de 2019, mês homólogo completo em período pré-pandemia, a subida foi de 13,8%, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Desde o início de 2023, têm-se verificado valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais sempre superiores aos níveis pré-pandemia. Em março de 2023, registou-se o desembarque médio diário de cerca de 80 mil passageiros nos aeroportos nacionais, valor superior ao registado em março de 2022 (59,4 mil; +34,6%) e 15,1% acima do verificado em março de 2019 (69,5 mil)", detalha a entidade.

França manteve-se o principal país de origem e de destino dos voos internacionais com passageiros, seguindo-se o Reino Unido e a Espanha.





Em março de 2023, aterraram nos aeroportos nacionais 17,8 mil aeronaves em voos comerciais e foram movimentadas 19,2 mil toneladas de carga e correio (+20,8% e +1,9%, respetivamente).



Analisando os valores acumulados do primeiro trimestre deste ano, a tendência continua a ser de forte aceleração com o número de passageiros a aumentar 54,3%, ao passo que o movimento de carga e correio diminuiu 0,2%. Face ao primeiro trimestre de 2019, registaram-se acréscimos de 15,1% e 11,8%, respetivamente.





O aeroporto de Lisboa movimentou 55,3% do total de passageiros (7,1 milhões) nos primeiros três meses do ano, tendo crescido 57,6% quando comparado com o primeiro trimestre de 2022 . Seguiu-se o aeroporto do Porto que concentrou 22,7% do total de passageiros movimentados e aumentou 49,8% .O aeroporto de Faro registou um crescimento de 45,7%.