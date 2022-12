Payshop, dos CTT, inicia serviço de pagamentos online

A Payshop acaba de lançar um serviço de pagamentos online: o Payshop Online Payments (POP). A empresa pertencente ao Grupo CTT é uma instituição de pagamento regulada pelo Banco de Portugal, e faz parte do mercado de pagamento presencial.



A partir de agora, a empresa poderá disponibilizar um conjunto de métodos de pagamentos: referência Multibanco, referência Payshop, MB Way, e ainda, cartão bancário, de crédito ou débito. O principal objetivo é poder tornar as transações mais simples, intuitivas e seguras, numa altura em que a venda online e os pagamentos virtuais têm vindo a aumentar.



Cerca de 38% dos chamados "e-sellers" admitem o crescimento dos meios de pagamento digitais e meios de pagamento baseados em telemóveis e/ou meios "contactless", de acordo com o CTT e-Commerce Report 2022.