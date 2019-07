Pedro Nuno Santos: Investimento na ferrovia é "das maiores apostas" do Governo

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, assegurou hoje que o investimento na ferrovia é uma "das maiores apostas" do Governo e que deve continuar a ser feita no futuro.

"A ferrovia é uma das maiores apostas deste Governo. Queremos que seja uma das maiores apostas consensuais do país, independentemente de quem governa ou vier a governar Portugal. Que não pare esta aposta no meio de transporte do futuro", disse Pedro Nuno Santos, na Guarda, na cerimónia de consignação da obra a realizar no troço entre Guarda e Cerdeira, na Linha da Beira Alta, e de lançamento do concurso Pampilhosa - Santa Comba Dão.