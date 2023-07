Pedro Siza Vieira vai presidir ao Congresso da APPC

Pedro Siza Vieira vai presidir ao congresso da Associação Portuguesa de Projetistas e Consultores (APPC), que tem data marcada para 21 de novembro deste ano. O evento terá lugar no Centro Cultural de Belém (CCB), mais precisamente na sala Almada Negreiros."É com muito prazer que me associo a este 1.º Congresso da APPC. Poucos setores serão tão afetados pelas mudanças na forma como se desenvolve a sua atividade como o da engenharia e construção. Os equipamentos terão de ser sustentáveis e os processos serão mais digitais e colaborativos. E todas estas mudanças ocorrerão num contexto de grande atividade pública e privada. Será muito entusiasmante participar nesta discussão", afirma o ex-ministro da Economia em comunicado.Além de Siza Vieira, o congresso terá Inés Ferguson, presidente da Federação Europeia de Associações de Consultoria de Engenharia, como oradora principal.As oportunidades e desafios da sustentabilidade na construção, os impactos das metodologias colaborativas BIM e da Industrialização da Construção e a inovação nos empreendimentos públicos serão os três temas centrais do congresso.