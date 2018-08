PepsiCo compra Sodastream por 3,2 mil milhões em dinheiro

A empresa americana, conhecida pelo refrigerante rival da Coca-Cola, quer levar a habilidade de produzir este produto para as casas dos consumidores. Para isso, concordou comprar a israelita SodaStream.

A Pepsi acordou comprar a israelita SodaStream, uma marca de produção caseira de bebidas gaseificadas. A aquisição, no valor de 3,2 mil milhões de dólares (2,8 mil milhões de euros), vai ser realizada em dinheiro na sua totalidade.





A SodaStream é desta forma avaliada em 144 dólares por acção, o que representa um prémio de 11% face ao preço de fecho da última sessão. Já em relação ao preço médio de negociação, harmonizado tendo em conta o volume da troca de títulos nos últimos 30 dias, o prémio é de 32%.





O negócio foi aprovado por unanimidade entre os conselhos directivos de ambas as empresas mas está, ainda, dependente de várias aprovações. O acordo terá de ser sujeito ao voto dos accionistas da SodaStream e tem de passar o teste da regulação. Espera-se que as negociações estejam concluídas no próximo mês de Janeiro.