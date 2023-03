Pessoal de voo satisfeito com resultado do relatório da Inspeção-Geral das Finanças

Leia Também Governo vira página na TAP com demissão da liderança

O presidente do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) congratulou-se esta terça-feira com o resultado do relatório da Inspeção-Geral de Finanças e disse esperar que Luís Rodrigues consiga trazer paz social ao grupo TAP.Os ministros das Finanças e das Infraestruturas anunciaram na segunda-feira as linhas gerais das conclusões da auditoria da Inspeção-Geral das Finanças (IGF) à TAP e a exoneração do presidente do Conselho de Administração e da presidente executiva da companhia, que serão substituídos por Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata.A IGF concluiu que o acordo celebrado para a saída de Alexandra Reis da TAP é nulo, adiantou o Governo, que vai pedir a devolução da indemnização.Em declarações à agência Lusa, Ricardo Penarroias disse que todo o processo foi "mal feito" desde o início, denegrindo a imagem da empresa."O que importa reter aqui é a toda a falta de transparência deste processo. Todo o tentar camuflar este processo. É mais um episódio dos últimos dois anos que esta empresa tem vivido, desde a integração de diretores, a compra de frotas de automóveis, 'vouchers' de 'ubers', de decisões de aviões cargueiros parados na placa, 'leasings' de aviões. Tudo isto tem estado envolto em grande polémica, a Alexandra Reis é mais um episódio que ocorreu de falta de transparência", sublinhou.De acordo com o presidente do SNPVAC, no inquérito são apontadas culpas à CEO e ao chairman, que, na sua opinião, deviam ter assumido erros e ter saído de forma voluntária."Não assumindo, na minha opinião, denegriram a imagem da empresa, pois ficou associada a uma situação pouco transparente, pouca lúcida. Para nós não é a questão do valor e passados quase seis meses conseguimos descobrir que afinal Alexandra Reis recebeu uma tranche e não a totalidade. A direção do sindicato questionou várias vezes em que moldes tinha sido feita a indemnização e ninguém respondeu, foi preciso o inquérito para esclarecer esta duvida", disse.Para Ricardo Penarroias, o mal já está feito, a imagem da empresa foi atingida e a imagem da CEO beliscada.Sobre a nomeação de Luís Silva Rodrigues, que atualmente lidera a Sata, para assumir os cargos de presidente do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da TAP, o presidente do SNPVAC disse que foi "acertada"."Parece-me acertada. É alguém que conhece bem o mercado, conhece bem a indústria. Conhece a empresa e a sua cultura. Estou satisfeito, mas não estou eufórico até porque existe uma folha de Excel, um plano de reestruturação, que toda a gente desconhece, mas tem de ser cumprido", disse.Ricardo Penarroias destacou o "trabalho de excelência" da administração da SATA com o contributo de trabalhadores e o papel importante dos sindicatos."Espero que Luís Rodrigues nos traga paz social que há muito desapareceu no grupo TAP. Que possa devolver essa confiança e que consiga dialogar e que a empresa consiga consolidar-se no mercado", disse.