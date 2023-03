Governo vira página na TAP com demissão da liderança

Executivo exonera CEO e chairman da companhia aérea depois de conhecer as conclusões da auditoria que arrasa a gestão da TAP no caso Alexandra Reis. Antiga administradora não concorda com a decisão mas garante que vai devolver a indemnização. Presidente demitida ameaça IGF com tribunal por não ter sido ouvida.

Governo vira página na TAP com demissão da liderança









