Pingo Doce aumenta vendas em 9,4% para 1.100 milhões

Depois de um crescimento homólogo de 6% no primeiro trimestre do ano passado, que levou então o Pingo Doce a quase tocar nos mil milhões de euros em vendas, agora a marca da Jerónimo Martins dá um salto ainda maior nos primeiros três meses do ano, de 9,6%, levando esse valor para os 1.100 milhões. Excluindo receitas que não sejam comparáveis, neste caso os custos com combustíveis, o “like-to-like”fica em 8,4%.

