Plataforma online da CGD em baixo por "questão técnica"

A plataforma de serviços digitais da Caixa Geral de Depósitos (CGD) está inoperacional devido a uma "questão técnica", disse fonte oficial do banco público à Lusa.A mesma fonte garantiu que não se trata de um ataque e que não há comprometimento de dados."Continuamos a trabalhar na resolução do assunto", acrescentou a fonte sobre os problemas no serviço Caixadirecta.