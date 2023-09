Pleez lança-se no Reino Unido com França e EUA no radar

A startup portuguesa, que ajuda restaurantes a otimizarem as vendas nas plataformas de entregas, acaba de entrar no Reino Unido, o terceiro mercado depois de Portugal e de Espanha. França e EUA figuram no mapa da expansão para os próximos anos.



Fundador e CEO da Pleez, Afonso Pinheiro, diz que os Estados Unidos são uma das “grandes metas”. Diana do Mar dianamar@negocios.pt 08:15







A Pleez vai investir um milhão de euros na expansão, esperando, até ao final do próximo ano, mais do que triplicar a carteira de clientes, para 1.500 restaurantes em Portugal, Espanha e Reino Unido, onde acabou de entrar. A concretizar-se o objetivo, a startup – que ajuda restaurantes a otimizarem as vendas nas plataformas de entregas – passará a ter sob sua gestão pedidos na ordem dos 100 milhões de euros.



