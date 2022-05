Política de "zero casos" leva 60% das empresas europeias na China a cortar nas previsões das receitas

Inquérito da Câmara do Comércio da UE a na China mostra que as medidas de controlo da covid-19 na China estão a abalar a confiança do tecido empresarial. Desânimo vai do corte das previsões de receitas à eventual deslocalização de investimentos.

Política de "zero casos" leva 60% das empresas europeias na China a cortar nas previsões das receitas









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Política de "zero casos" leva 60% das empresas europeias na China a cortar nas previsões das receitas O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar