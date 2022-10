Porto quer suspender novo alojamento local no centro histórico

A Câmara Municipal do Porto quer suspender o registo de novo alojamento local no centro histórico e no Bonfim, numa medida que pretende que vigore por seis meses, prorrogáveis, enquanto o município procede à revisão do regulamento do sector, avança nesta terça-feira o Jornal de Notícias (acesso para assinantes).

Segundo o diário, o enquadramento legal da proposta está a ser estudado para que seja levada na próxima segunda-feira a Assembleia Municipal.

A autarquia considera que "o alojamento local do porto está longe de representar uma ameaça", mas pretende rever as regras do alojamento local para que este tenha um "crescimento sustentável", segundo refere ao jornal. Até lá, vigorarão as medidas de contenção.

Segundo o JN, o município do Porto contabiliza 9200 registos de alojamento local, com 87 % da oferta concentrada nas freguesias do centro histórico e Bonfim.