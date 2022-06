Travão do Supremo pode afetar 60% do alojamento local

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

que estabeleceu que não é permitida a realização de alojamento local em prédios destinados a habitação.

ssociação que representa o alojamento local, a ALEP,

pretende inverter a decisão, o Bloco pretende travar eventuais alterações ao título constitutivo dos prédios existentes.



A decisão do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) pode aplicar-se à esmagadora maioria dos alojamentos locais em Portugal, uma vez que 60% são apartamentos que estão sediados em edifícios que não se dedicam totalmente a esse fim, escreve na sua edição desta segunda-feira, 20 de junho, o jornal Público Ao todo são 66 mil apartamentos que podem ser abrangidos pelo 'travão' do STJ,Mas é preciso ter em conta que o acórdão não tem relevância em edifícios totalmente destinados a esse fim, uma vez que não se coloca a questão de eventuais conflitos entre moradores residentes e a exploração comercial para turistas.Não é possível saber qual a dimensão exacta da exploração de alojamento local em prédios totalmente afectos a essa actividade, sendo que a arefere que representam menos de 5%, o que significa que o acórdão deverá abranger perto de 60% do mercado português.Lisboa, Porto e Albufeira são os concelhos onde há mais alojamento local em apartamentos.Iniciativa Liberal e Bloco de Esquerda já apresentaram iniciativas sobre a matéria: a IL

Aos administradores de condomínios têm chegado alguns pedidos de condóminos para que seja discutida a prática de alojamento local nos prédios onde residem, tendo em conta o acórdão do STJ. Mas aos mesmos administradores têm chegado também, e em maior número, pedidos de esclarecimentos de proprietários que exploram a atividade em frações e que estão apreensivos com o impacto da decisão judicial no seu negócio, escreve o jornal.