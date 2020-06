Portugal ganhou 10 mil exportadoras em 10 anos

O aumento do perfil exportador é transversal a empresas de todas as dimensões, desde as micro às grandes empresas.

Portugal ganhou mais de 10 mil empresas exportadoras desde a crise de 2008, contando agora com mais de 35 mil empresas com este perfil, observa a Informa D&B.





"Este aumento, que foi impulsionado como resposta à crise de há dez anos, pode ser hoje um importante contributo para a recuperação económica da crise resultante da Covid-19", afirma a Informa D&B, no comunicado enviado às redações.



O aumento do perfil exportador é transversal a empresas de todas as dimensões, desde as micro às grandes empresas, mas, olhando aos setores, vê-se uma maior incidência no de serviços. Em altura de pandemia, esta é uma boa notícia, porque enfrentam neste momento menos restrições do que a venda de bens, analisa a mesma fonte.