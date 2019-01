"O ano de 2018 vem reforçar os sinais da iniciativa empreendedora que já se tinham verificado em 2017 e ilustra a forte dinâmica do turismo em Portugal, pois as novas empresas ligadas às atividades turísticas representam uma parte muito significativa deste crescimento", considera Teresa Cardoso de Menezes, diretora geral da Informa D&B, no comunicado enviado às redações.Quanto às regiões, Lisboa continua a ser o distrito com o maior número de empresas criadas: 15,8 mil em 2018, o que corresponde a um crescimento de 13,7% face ao ano passado. Segue-se o Porto onde foram criadas 8.142 empresas e Setúbal onde foram criadas 3.377 empresas. Estes três distritos foram responsáveis por 80% do aumento da criação de empresas face a 2017.Depois de em 2017 ter atingido um máximo, a criação de empresas com capital estrangeiro caiu mais de 10%.Contudo, também há um sinal menos positivo. Os encerramentos de empresas subiram 19% face ao ano passado, tendo registado um "crescimento contínuo desde abril de 2018" que foi transversal a todos os distritos e setores, segundo a Informa D&B.A consequência direta disso é que o rácio entre os nascimentos e encerramentos de empresas diminuiu de 2,7 em 2017 para 2,5 em 2018. Isto significa que foram criadas 2,5 empresas por cada uma que encerrou em 2018.Os setores onde este rácio é maior são as atividades imobiliárias (5,7), os serviços (3,4) e as telecomunicações (3,4).Além disso, há menos empresas a entrar em processos de insolvência, mas o ritmo de redução abrandou face aos anos anteriores.