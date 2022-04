Portugal no top 3 dos destinos mais procurados pelos europeus para passar a Páscoa

Espanhóis, alemães, italianos e holandeses colocam Lisboa em primeiro lugar entre as cidades portuguesas. Franceses elegem o Porto, enquanto os ingleses preferem Faro, de acordo com dados do motor de busca de voos e hotéis Jetcost.

