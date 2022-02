Pós-pagamento de portagens exclusivamente eletrónicas alargado para 15 dias úteis

O pós-pagamento de portagens exclusivamente eletrónicas foi alargado para 15 dias úteis, entrando em vigor esta quinta-feira, foi anunciado esta segunda-feira."A partir do próximo dia 24 de fevereiro os utentes das autoestradas com sistema de cobrança de portagem exclusivamente eletrónica passam a dispor de 15 dias úteis para efetuarem o pagamento das viagens que ocorram a partir dessa data junto da Entidade de Cobrança de Portagem autorizada", anunciou a Infraestruturas de Portugal, num comunicado divulgado hoje.Atualmente, o prazo são cinco dias úteis. O alargamento do prazo de pós-pagamento eletrónico entra em vigor esta quinta-feira, aplicando-se aos utilizadores de veículos com matrícula nacional.A Infraestruturas de Portugal recorda que "o pagamento posterior à viagem do valor de portagem das autoestradas nacionais equipadas exclusivamente com sistema de cobrança de portagem eletrónica pode ser efetuado, de forma simples, rápida e cómoda, nos mais de 7.000 Pontos de Pagamento CTT / Payshop existentes em todo o país ou por referência Multibanco".