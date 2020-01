Pouco mais de um sétimo das empresas portuguesas cumpriu prazos de pagamento em 2019

Apenas 14 empresas portuguesas em cada 100 pagaram aos seus fornecedores nos prazos acordados durante o ano de 2019, divulga o o Barómetro de Pagamentos da Informa D&B.

"Este indicador manteve-se muito baixo durante o ano de 2019, sendo transversal a todas as regiões do país e setores de atividade", lê-se no comunicado enviado à imprensa.





Olhando mês a mês, dezembro foi aquele em que uma maior percentagem de empresas pagou a horas: 16,4%, cerca de um sexto. Os piores meses foram fevereiro e março, ambos a registarem 13,9% - a média anual, ficou, assim, nos 14,5%.