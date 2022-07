Preço do cabaz de bens essenciais estabiliza, mas desde a guerra aumentou 22 euros

O preço de um cabaz composto por 63 bens alimentares essenciais monitorizado pela Deco Proteste estabilizou durante o período de 13 e 20 de julho, custando hoje 205,54 euros, o quarto valor mais elevado desde que estalou a guerra na Ucrânia.



Face à semana anterior, o cabaz registou uma ligeira subida de 0,37% (+0,74 cêntimos), mas, contas feitas desde o início da análise, a 23 de fevereiro, ou seja, um dia antes de o conflito ter começado, encareceu 21,91 euros, ou 11,94%, segundo os dados compilados pela organização de defesa do consumidor.





Leia Também Produção de cereais em 2020/2021 foi das mais baixas dos últimos 35 anos

O valor mais alto foi atingido na segunda semana de maio, com o cabaz a ascender aos 207,21 euros.Esta análise levado a cabo pela Deco Proteste tem vindo a revelar incrementos praticamente todas as semanas, sendo que em alguns bens ou categorias verificam-se mesmo subidas de dois dígitos.Na última semana, entre 13 e 20 de julho, os dez produtos com maiores subidas de preço foram os cereais integrais (+26%), o arroz agulha (+11%), o atum posta em azeite (+9%), o tomate (+9%), a massa espirais (+9%), a perna de peru (+8%), os medalhões de pescada (+6%), as ervilhas ultracongeladas (+6%), os douradinhos de peixe (+6%) e a maçã Gala (+6%).De uma forma mais panorâmica, por categorias de produtos, as maiores subidas foram registadas no peixe (15,80%) e na carne (14,87%).Os dez produtos que mais encareceram nos últimos cinco meses (entre 23 de fevereiro e 20 de julho) foram a pescada fresca (+44%), o salmão (+38%), o óleo alimentar 100% vegetal (+37%), o frango inteiro (+32%), a farinha para bolos (+27%), a bolacha Maria (+27%), o bife de peru (+22%), a costeleta de porco (+18%), a febra de porco (+ 17%) e o grão cozido (+17%).