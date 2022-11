Preço médio do pescado em lota sobe quase 15% este ano

O preço médio o pescado transacionado nas lotas e postos de Portugal Continental, sob gestão da Docapesca, registou um aumento de 14,9% em outubro, em comparação com o período homólogo, revelou este sábado a empresa tutelada pelo Ministério da Agricultura.Em comunicado, a Docapesca - Portos e Lotas, S.A. refere que "este aumento foi transversal aos diferentes segmentos da frota de pesca nacional, tendo maior expressão nas embarcações do arrasto (mais 18,5%), mas também nas embarcações polivalentes (mais 15,7%) e nas embarcações do cerco (mais 14,9%)".A Docapesca, que é uma empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério da Agricultura e Alimentação, revelou que entre as espécies mais abundantes, o carapau registou um acréscimo do preço médio de 4% face a 2021."Contudo, desde 2017, o preço médio desta espécie, objeto de campanhas de valorização e promoção desenvolvidas pela Docapesca, já aumentou 61%", lê-se no comunicado que sublinha que o "rendimento dos pescadores supera valores de 2021".Ainda segundo dados da empresa remetidos à agência Lusa, o valor global do pescado transacionado em lota atingiu os 211,6 milhões de euros, representando um aumento de 1,2% face a 2021, "ano em que se registou o máximo histórico de vendas".Em sentido contrário, a quantidade transacionada registou uma diminuição de 11,9%, atingindo as 86,3 mil toneladas.A Docapesca - Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério da Agricultura e Alimentação, que, nos termos do Decreto-Lei n.º 107/90 de 27 de março, tem a seu cargo no continente português, o serviço público da prestação de serviços de Primeira Venda de Pescado, bem como o apoio ao Setor da Pesca e respetivos portos.