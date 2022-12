Preços na produção industrial desaceleram para 14,1% em novembro

O Índice de Preços na Produção Industrial (IPPI) aumentou 14,1% em novembro, abrandando perante o aumento homólogo de 16,2% em outubro, sobretudo devido à desaceleração dos preços da energia, revelou esta terça-feira o INE.Este foi o quinto mês consecutivo com tendência de abrandamento dos preços na indústria, considerando o Instituto Nacional de Estatística (INE) que a desaceleração dos preços da energia "teve particular influência" nesta evolução do índice total, embora os preços na produção industrial também abrandaram excluindo este agrupamento, para uma variação de 13,7% contra 14,6% em outubro.O agrupamento de 'bens de consumo' foi o único a apresentar uma taxa de variação (16,2%) superior à observada no mês anterior (15,7%).O índice da secção das indústrias transformadoras abrandou para um aumento homólogo de 19,6%, enquanto os preços na secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio diminuíram, em termos homólogos, 25% em novembro, acima da queda de 20,9% no mês anterior.Mas a variação mensal do índice foi nula em novembro (1,9% em igual período de 2021), tendo o agrupamento de Energia registado uma queda de 1% (4,5% em igual período de 2021).