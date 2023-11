Preços na produção industrial recuam em setembro na Zona Euro e UE

Os preços na produção industrial recuaram 12,4% na Zona Euro e 11,2% na União Europeia (UE) em setembro, face ao mesmo mês de 2022, divulga esta terça-feira o Eurostat.De acordo com o serviço estatístico europeu, na comparação com agosto, o indicador subiu 0,5% na Zona Euro e 0,6% na UE.Entre os Estados-membros, as maiores quebras homólogas registaram-se na Irlanda (-38,9%), na Bulgária (-32,0%) e em Itália (-18,3%) e as principais subidas no Luxemburgo (-23,8%), Hungria (7,1%) e Eslovénia (3,1%).Já face a agosto, em setembro, os preços na produção industrial tiveram as maiores subidas no Luxemburgo (28,5%), na Roménia (2,6%) e na Bulgária (2,1%), com os principais recuos a serem assinalados na Finlândia (-0,9%), em Chipre e na Polónia (-0,3% cada) e ainda na Alemanha (-0,2%).Em Portugal, o indicador recuou 5,1% na variação homóloga e acelerou 0,2% em cadeia.