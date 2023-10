Preços na produção industrial caíram 5,2% em setembro

O índice de preços na produção industrial registou uma variação homóloga de 5,2% em setembro, divulgou esta quinta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Apesar de continuar a cair, trata-se da menor queda desde julho deste ano."Os agrupamentos de bens intermédios e de energia foram determinantes para este resultado, tendo apresentado variações de -6,5% e -15,6%, respetivamente", detalha o instituto, acrescentando que sem o agrupamento da energia, a variação face a setembro do ano passado foi de -1,8%.O segmento das indústrias transformadoras deram, segundo o INE, o contributo mais significativo para a variação do índice total, com uma variação homólogo de -4,4%.No conjunto do terceiro trimestre, a variação homóloga foi de -5,8%, o que "representa uma redução de 2,3 pontos percentuais face ao trimestre anterior.