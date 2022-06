Presidente da Águas de Portugal: Abastecimento para consumo "assegurado" apesar da seca

Apesar de um verão que se antecipa difícil devido à seca, o presidente do grupo Águas de Portugal, José Furtado, deixa claro que o abastecimento às populações se encontra "assegurado", mas reconhece que o mesmo não se poderá dizer para outras finalidades, como a agricultura."Necessariamente, em contextos de escassez, o impacto maior far-se-á notar em algumas das atividades económicas mais consumidoras", porque "o abastecimento de água para consumo humano tem primazia e, portanto, está assegurado", diz, em entrevista ao Jornal de Negócios e Antena 1.Do total da água captada, 20% destina-se a consumo humano, sendo o remanescente para atividades económicas, em que se inclui sobretudo a agricultura.Convidado desta semana do Conversa Capital, José Furtado afirma não antever necessidade de "intervenções excecionais" para fazer face à seca, apontando que o grupo Águas de Portugal está a trabalhar em "medidas estruturais", nomeadamente no Alentejo e no Algarve, onde tem em curso a interligação de infraestruturas, designadamente ao Alqueva, e planos de eficiência hídrica.