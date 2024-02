Presidente da CAP: "É difícil imaginar" que novo Governo faça "pior" na agricultura

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), Álvaro Mendonça e Moura, defende que "é dificil imaginar" que no campo da agricultura o próximo Governo, mesmo que PS, possa fazer "pior" do que aquilo que se tem assistido nos últimos anos.Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Álvaro Mendonça e Moura diz que 10 de março, dia das eleições legislativas, será "capital" para o país para "saber se os portugueses querem mudar" e que para os agricultores "pode fazer uma enorme diferença", porque "o que tivemos até agora não é propriamente de boas memórias".Questionado se os partidos à direita serviriam então melhor os interesses dos agricultores, o presidente da CAP respondeu que "a mudança será necessariamente para melhor": "O que posso dizer é que é difícil fazer tão mau como foi feito nos últimos anos. Isso é muito difícil e, portanto, a mudança será necessariamente para melhor. É difícil imaginar pior do que se passou nos últimos anos na agricultura".Uma perspetiva que mantém "mesmo que seja novamente um governo PS".O líder da maior organização de agricultores do país aponta que, em todo o espectro político, da esquerda à direita, há consenso de que são precisas mudanças na agricultura, o que ficou patente num debate que a CAP organizou com representantes de cinco partidos/alianças candidatos às eleições. "O mais importante foi a coincidência total de que isto não pode continuar assim. E o próprio representante do PS alinhou-se por esta linha"."Nunca tinha ouvido um representante do PS ser tão claro na necessidade de mudança", mas "é evidente que o debate teve lugar dia 7 de fevereiro e temos eleições a 10 de março".