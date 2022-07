Prio tem um novo CEO e um novo slogan para o verão

Depois da compra, em 2013, pelo fundo de capital de risco Oxy, a Prio voltou a mudar de mãos em 2020, com o avanço do Grupo Disa. Agora, em 2022, a empresa anunciou uma nova organização com saída do CEO Pedro Morais Leitão. Nesta nova fase, Emanuel Proença assumirá a posição de “Chief Executive Officer”para a área Industrial da empresa, que abrange os negócios de biocombustíveis e distribuiç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...