Produtores de vinho admitem voltar a subir preços este ano

Num negócio altamente concorrencial, o agravamento generalizado dos custos leva já vários produtores a admitir novas subidas do preço do vinho até ao fim do ano. Mas há quem esteja apenas a sacrificar margens, na esperança que a situação seja ultrapassada.

